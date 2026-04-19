Formation des journalistes : Mamadou Ndiaye annonce une ère de rigueur et de revalorisation

Le directeur du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI), Mamadou Ndiaye, a réaffirmé l'importance cruciale de la formation dans la refonte du paysage médiatique sénégalais. Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP), il a souligné que la revalorisation des cursus académiques constitue une étape décisive pour l'avenir de la profession. Pour le patron du centre de formation pionnier, ce dispositif représente un levier stratégique pour bâtir une presse nationale plus rigoureuse, mieux outillée techniquement et pleinement consciente de ses responsabilités éthiques.







Cette dynamique de montée en compétence s’inscrit dans un contexte marqué par de profondes mutations technologiques et professionnelles. Mamadou Ndiaye estime que le pari de la qualité passe nécessairement par une adaptation des méthodes d'apprentissage aux nouvelles réalités du marché de l'information. Grâce au soutien du FADP, le CESTI entend consolider son rôle de leadership en formant des journalistes capables de naviguer avec discernement dans un environnement complexe, tout en répondant aux exigences de crédibilité et de sérieux réclamées par le public.







Au-delà de la maîtrise des outils numériques, cette réforme met l’accent sur le renforcement des fondamentaux du métier. L'ambition affichée est de doter les futurs professionnels d'une solide culture générale et d'une éthique de travail irréprochable pour contrer la désinformation et la précarisation du journalisme. En s'appuyant sur ce cadre institutionnel rénové, le CESTI se positionne comme le fer de lance d'un renouveau médiatique fondé sur l'excellence et le respect des standards internationaux.

