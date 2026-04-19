Protection des femmes : Ziguinchor adopte un plan d'attaque contre les violences

La ville de Ziguinchor a accueilli, ces deux derniers jours, un atelier stratégique consacré au renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Présidée par l’adjoint au gouverneur, Alseyni Bangoura, récemment promu préfet de Goudiry, cette rencontre a réuni autorités administratives et acteurs de la société civile. L’enjeu majeur des discussions a porté sur l’harmonisation des interventions et l’adaptation des mécanismes de protection aux réalités socioculturelles de la Casamance, où la persistance des violences demeure une source d'inquiétude pour les observateurs.







Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet national KAARANGUE, intitulé « Appui à l’élimination des violences, une perspective d’autonomisation des femmes et des filles ». Soutenu par ONU Femmes et le ministère de la Famille, ce programme cible prioritairement sept régions du Sénégal, dont Ziguinchor et Sédhiou. L’ambition est d’améliorer de manière significative l’accès des victimes aux services de prise en charge médicale, juridique et psychologique, tout en favorisant leur autonomisation économique pour renforcer leur résilience face aux agressions.







Pour mettre fin à la dispersion des efforts constatée par le passé, l'atelier a entériné la création de Comités régionaux d’harmonisation. Selon Mme Khadidiatou Rassoul Guèye, responsable des dossiers VBG au sein de la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance, il s'agit de faire face à une « panoplie de violences » par une réponse structurée et concertée. Les participants ont ainsi élaboré des plans d'action territoriaux visant à consolider la sécurité des femmes et des filles. Avec ces nouveaux outils, les autorités régionales espèrent franchir une étape décisive vers une société plus inclusive et protectrice dans le sud du pays.

