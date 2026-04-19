Saraya : Saisie massive de matériel logistique destiné à l’extraction illégale de l’or

Les éléments du Groupement d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI 2) basés à Saeinsoutou (Kedougou, Sud ouest) ont frappé un grand coup contre l'exploitation illégale de l'or ce samedi 18 avril 2026. Lors d'une opération menée à Wortokhati, un village de la commune de Missirah Sirimana situé le long de la rivière Falémé, les forces de défense et de sécurité ont saisi d'importants équipements logistiques. Le bilan de la saisie fait état de six motopompes, quatre groupes électrogènes, une moto et une pompe à eau, autant d'outils utilisés par les orpailleurs clandestins pour extraire le métal précieux au mépris des réglementations en vigueur.







Cette intervention a permis de mettre en lumière une reprise des activités illégales sur ce site pourtant déjà démantelé par le passé. Les autorités sécuritaires déplorent la persistance de ce phénomène malgré la surveillance accrue, soulignant que l'orpaillage artisanal clandestin reste un moteur de dégradation environnementale majeur pour la rivière Falémé. Au-delà de l'impact écologique, ces opérations visent également à démanteler les réseaux criminels et à prévenir le banditisme transfrontalier souvent adossé à l'économie souterraine de l'or dans ce département de Saraya.







Cette offensive s'inscrit dans le cadre du renforcement du maillage sécuritaire du sud-est du pays. Elle intervient seulement huit jours après l’inauguration, le 10 avril dernier, de nouveaux points d’appui du GARSI 2 par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, à Saïensoutou, Moussala et Médina Bafé. Ce dispositif renforcé permet désormais une intensification des patrouilles et une réactivité accrue face aux activités illicites le long de la frontière, confirmant la volonté des hautes autorités de protéger rigoureusement les ressources naturelles du Sénégal.

