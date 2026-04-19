Allemagne : Le Bayern Munich sacré champion 2026 après une saison de tous les records

Le suspense a pris fin en Allemagne ce dimanche 19 avril 2026. Le Bayern Munich a officiellement décroché son titre de champion de Bundesliga, s'assurant mathématiquement la victoire finale alors qu'il reste encore quatre journées de championnat à disputer. Ce nouveau sacre du "Rekordmeister" vient couronner une domination nationale sans partage et confirme le statut de rouleau compresseur du club bavarois sur la scène européenne cette saison.







Les statistiques de cet exercice 2025/2026 sont vertigineuses et témoignent de la forme exceptionnelle des hommes de Munich. Au-delà du titre national, le club a établi un nouveau record de buts marqués en Bundesliga et a aligné une impressionnante série de seize victoires consécutives. Déjà vainqueur de la Supercoupe en début de saison, le Bayern reste en lice pour un triplé historique, étant qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne (DFB-Pokal) ainsi que pour le dernier carré de la Ligue des Champions.







Cette saison fantastique valide les choix stratégiques de la direction bavaroise et l'efficacité clinique de son effectif. En pliant l'affaire si tôt dans le calendrier national, les coéquipiers de Harry Kane vont désormais pouvoir concentrer toutes leurs forces sur leurs objectifs continentaux et la quête d'une nouvelle couronne européenne. À Munich, le cri de ralliement "Mia san Mia" résonne plus fort que jamais, célébrant une équipe qui semble actuellement sans rivale sérieuse sur le sol allemand.

