Prestation de serment de Macky Sall: l’autoroute à péage sera fermée mardi

Dans un communiqué rendu public, la société française Eiffage, a annoncé que l’autoroute à péage sera fermée à la circulation mardi de 8h45 et 11 heures, à la demande de la Haute autorité, pour les besoins de la prestation de serment du Président Macky Sall et à laquelle assisteront plusieurs personnalités.



Les entrées par les bretelles de Keur Massar (n°08), Rufisque Ouest (n°09), Rufisque Est (n°10), entrée CICAD (n°11) et Sébikotane (n°12) seront également fermées à la circulation, selon le document.



Ainsi, au delà de 8h45, pour rejoindre le centre-ville de Dakar, il faudra passer la Route nationale.