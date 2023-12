Présumé financement du Qatar à Sonko: le député Matar Diop ramène le débat à l’Assemblée nationale

« Je ne souffre d’aucun mal, ce que je dis est clair. Nous sommes ici à l’Assemblée nationale, un lieu de débat, on est loin d’être fou, on pose juste les bonnes questions », a soutenu le parlementaire de la mouvance présidentielle. Et de poursuivre, « certains parmi vous traitent les gens de voleur, de détournement, entre autres. On doit mettre ça au clair. Tout ce qui entre dans ce pays comme fonds doit être licite et traçable. Il ne faut pas polémiquer », a –t-il lancé



Le député qui souligne que la question du financement est pertinente défie ses collègues de l’opposition d’apporter des preuves « la question du financement est pertinente, si vous n’avez rien à vous reprocher, ne vous mettez pas en colère. Apportez juste les preuves. Je répète, c’est le lieu de poser ce débat. Moi, Matar Diop, je suis un député du peuple et j’assume correctement mon rôle de parlementaire »