Présumé viol sur plus de 30 filles à Touba: Serigne Khadim Mbacké envoyé en prison

Serigne Khadim Mbacké a passé sa première nuit en prison. Le maître coranique accusé de viol présumé sur 36 filles, toutes des pensionnaires de son daara, a été placé sous mandat de dépôt hier mardi, après deux retours de parquet.



En cavale après l'éclatement de cette affaire, le mis en cause a été arrêté suite à son retour à Touba. Auditionné au cours de sa garde à vue, il avait nié les faits qui lui sont reprochés. Pour se défendre, Serigne Khadim Mbacké avait déclaré un complot ourdi pour le faire tomber.



Les présumés victimes âgées entre 06 et 16 ans, ont soit été "violées" soit "victimes d'attouchements sexuels". Ayant eu échos de cette rocambolesque affaire, les parents des victimes ont conduit leurs enfants à l'hôpital. Et les conclusions des médecins gynécologues ont attesté "les viols".



Après avoir déposé une plainte collective, les parents des victimes ont pris d'assaut le domicile du présumé pédophile. Les frères de Serigne Khadim Mbacké trouvés sur place avaient attribué l’acte commis par le mis en cause à un problème de troubles mentaux.