Levée de l’immunité de Farba Ngom : «La procédure est illégale et le juge ordonnera un non-lieu» (Me Bocar Thiam)

Au Sénégal, le député-maire des Agnam, Farba Ngom, est en détention provisoire depuis le 27 février 2025, pour des faits présumés de corruption et de détournement de deniers publics estimés à 125 milliards FCFA. A la demande des autorités en charge de la justice, le 16 février, l’Assemblée nationale statuera en séance plénière sur la levée de son immunité, dans une deuxième affaire, où Yacine Fall (ministre de la Justice) l’accuse d’avoir fait introduire dans sa cellule des téléphones portables contenant entre autres des contenus pornographiques.



Pour Me Moussa Bocar Thiam, l’un des avocats du mis en cause, «la procédure est illégale et le juge d’instruction ordonnera un non-lieu». Dans une interview au quotidien L’Observateur, il a déploré «désespérément l’image de députés à la solde de l’exécutif pour assassiner un collègue parlementaire».



L’avocat de la défense a expliqué sa position en précisant que la perquisition ayant permis de découvrir les téléphones est «encadrée» par la loi. «Elle doit être faite en présence des avocats et avec le consentement de l’inculpé. A défaut, un mandat de perquisition est nécessaire. Or, aucun mandat n’a été donné par le juge Idrissa Diarra, en charge du dossier», a déploré Me Thiam, pour qui son client «a été kidnappé et placé en garde à vue pour des auditions sur le contenus des conversations téléphoniques».



Me Bocar Thiam a enfin prévenu que Yacine Fall, à l'initiative de cette affaire, «sera poursuivie pour dénonciation calomnieuse», surtout qu’elle «a démontré aux Sénégalais son inculture juridique» par des déclarations en «violation fragrante de la séparation des pouvoirs».