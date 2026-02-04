Piraterie maritime 2025 : le Nigeria et l'Angola en tête des zones à risque, le Sénégal épargné

Selon le Centre de signalement de la piraterie de l'Office maritime international (IMB PRC), les incidents de piraterie et de vols armés dans le monde ont augmenté de 23 % en 2025 par rapport à 2024. Bien que cette hausse globale soit préoccupante, un examen plus approfondi des chiffres révèle des tendances encourageantes et des améliorations dans certaines régions et zones opérationnelles.

En 2025, 29 incidents ont été enregistrés dans les eaux africaines, contre 26 en 2024. Bien que la résurgence de l'activité pirate somalienne inquiète, les eaux d'Afrique de l'Ouest continuent de représenter la majorité des cas, soit 72 % de tous les incidents signalés sur le continent. Les incidents dans les eaux du Golfe de Guinée sont restés à des niveaux historiquement bas en 2025.



Cependant, la sécurité des équipages demeure une source d'inquiétude : le nombre de membres d'équipage enlevés est passé de 12 en 2024 à 23 en 2025. La région a représenté 92 % de tous les enlèvements d'équipage dans le monde au cours de l'année. En 2025, 57 % des incidents en Afrique de l'Ouest se sont produits alors que les navires étaient au mouillage ou à quai. L'Angola (14 %) arrive en tête des pays d'Afrique de l'Ouest signalant des incidents et rejoint cette année par le Nigeria(14 %) . Selon les données de l'IMB PRC, la répartition des incidents inclut notamment le Ghana ( 10 %), le Sao Tomé-et-Principe (10 %), la Côte d'Ivoire (7 %), la Guinée Équatoriale (7 %). Il faut noter que jusque-là, le Sénégal n’a pas enregistré d’actes de piraterie et de brigandages dans ses eaux territoriales.