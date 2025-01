Prétendues listes des résultats définitifs du CREM : le ministère de l’Éducation dément et apporte des précisions

Le ministère de l’Éducation nationale a apporté des précisions concernant des informations qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux au sujet de prétendues listes portant sur les résultats définitifs du CREM.



« À ce jour, aucune liste officielle de résultats définitifs n'a été publiée par le Ministère », peut-on lire dans le communiqué du ministère de l’Éducation nationale.



La même source informe que les équipes de la Direction des Examens et Concours sont actuellement mobilisées pour finaliser la phase d'admission définitive, dans le respect des délais et des procédures en vigueur.



Le ministère de l'Éducation nationale appelle ainsi à la responsabilité et à la prudence dans le traitement et la diffusion d'informations liées à la gestion des examens et concours. « Toute désinformation risque de compromettre les efforts déployés pour garantir la transparence dans le processus de gestion des examens et concours », ajoute le docuement.



Le ministère reste engagé à communiquer de manière officielle et en temps opportun pour tenir informé le public, précise-t-on dans le communiqué.