Prévention hivernage : les consignes de sécurité de la Senelec face aux dangers électriques

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a lancé un appel à la prudence maximale face au risque électrique sur l'ensemble du territoire national en cette période d'hivernage. Face à la fréquence des orages, des inondations et au danger des câbles tombés au sol, la compagnie nationale exhorte la population à adopter des mesures de prévention strictes pour éviter tout accident.



La Senelec recommande de débrancher impérativement les appareils électroniques et ménagers sensibles pendant les orages. L'entreprise publique demande également d'éviter les coffrets et poteaux électriques dans les zones inondées, et rappelle qu'il ne faut en aucun cas toucher à un câble tombé à terre.