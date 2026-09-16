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Kosovo: l'ex-président Hashim Thaçi condamné à 25 ans de prison pour crimes de guerre par la justice internationale

Un tribunal spécial pour le Kosovo établi à La Haye a condamné mercredi l'ex-président du Kosovo, Hashim Thaçi, à 25 ans de prison pour des crimes de guerre commis par la guérilla kosovare des années 1990. Le panel de juges internationaux des Chambres spécialisées sur le Kosovo ont notamment reconnu Hashim Thaçi coupable « d'arrestation illégale, de torture, de meurtre et de traitement cruel ».



Kosovo: l'ex-président Hashim Thaçi condamné à 25 ans de prison pour crimes de guerre par la justice internationale
Outre l'ancien chef de l'État, ont été jugés dans ce procès Kadri Veseli, le patron du renseignement de l'UCK et un des plus proches alliés de Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, le porte-parole de la guérilla, et Rexhep Selimi, le chef de ses opérations.
 
L'accusation a affirmé qu'ils s'étaient engagés dans une « entreprise criminelle », évoquant des assassinats, tortures, persécutions et détentions illégales de personnes dans des camps au Kosovo et dans le nord de l'Albanie.
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RFI

Mercredi 16 Septembre 2026 - 11:47


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