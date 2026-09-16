Kosovo: l'ex-président Hashim Thaçi condamné à 25 ans de prison pour crimes de guerre par la justice internationale

Un tribunal spécial pour le Kosovo établi à La Haye a condamné mercredi l'ex-président du Kosovo, Hashim Thaçi, à 25 ans de prison pour des crimes de guerre commis par la guérilla kosovare des années 1990. Le panel de juges internationaux des Chambres spécialisées sur le Kosovo ont notamment reconnu Hashim Thaçi coupable « d'arrestation illégale, de torture, de meurtre et de traitement cruel ».

RFI

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