Gouvernance migratoires et ressources naturelles : la Police nationale appelle à adapter les stratégies à l'ère du pétrole et du gaz

Le directeur général adjoint de la Police nationale, le contrôleur général Abdoul Wahabou Sall, a préconisé ce mardi l'adaptation des politiques migratoires du Sénégal aux défis de l'exploitation pétrolière, gazière et minière. S'exprimant lors de la soutenance de sa thèse de doctorat en science politique consacrée à la gouvernance migratoire sous l'ère des hydrocarbures, il a appelé l'État et ses partenaires à réévaluer les stratégies actuelles pour anticiper les tensions économiques et sécuritaires émergentes.



Dans son travail académique, le haut responsable policier a alerté sur les vulnérabilités liées aux flux migratoires dans l'espace sahélo-saharien, évoquant les risques de traite, de trafic d'êtres humains et d'enrôlement par des groupes terroristes. Face à ces menaces, le contrôleur général a plaidé pour une approche holistique et concertée regroupant l'État, la société civile, les forces de défense et les bailleurs. La cérémonie de soutenance s'est déroulée en présence du directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, du directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Moctar Watt, ainsi que de l'artiste Baba Maal.