Cyclisme: le Kenya accueille pour la troisième fois de suite les Championnats d’Afrique

Qui pour succéder à la Sud-Africaine Hayley Preen chez les femmes et à l’Érythréen Merhawi Kudus pour les hommes dans la catégorie élite ?



Pour cette nouvelle édition des Championnats d'Afrique de cyclisme qui existent depuis 2005, c’est à Kisumu, troisième plus grande ville du Kenya, que les coureurs poseront leurs roues comme l’a confirmé le président de la Confédération africaine de cyclisme, Yao Allan Kouamé, au micro de RFI.



« J’espère qu’ils vont pouvoir trouver un terrain qui ne soit pas trop difficile pour ceux qui aiment le plat », commente Yao Allan Kouamé. Et de continuer : « Certains présidents de fédérations m’ont déjà appelé pour me dire : « On sait qu’au Kenya, il y a beaucoup de montagnes. Il ne faudrait pas que ce soit un terrain trop accidenté qui risquerait de nous défavoriser. J’ai dit : “écoutez, on va faire en sorte que ce ne soit pas un Championnat du monde, mais bien un Championnat d’Afrique”. »



Au moins 30 pays espérés pour ces championnats

Pourquoi encore le Kenya ? « L’organisateur, qui est Golazo, a pris contact avec certains pays d’Afrique qui, pour la plupart, étaient dans un premier temps déterminés à recevoir la compétition et puis, au dernier moment, ont préféré reporter ça à 2027 », explique Yao Allan Kouamé. « On ne pouvait pas faire une année sans championnat et donc l’organisateur est reparti vers le Kenya, parce qu’il a une succursale là-bas. Ils ont leurs attaches au Kenya et ils se sont tournés vers les autorités du pays, qui ont accepté une troisième fois d’accueillir la compétition. Nous, ça nous va, dans la mesure où on peut organiser la compétition, on peut déterminer les champions, c’est ce que nous souhaitons », dit-il.



En 2025, environ 30 pays avaient participé à la compétition juste après le Championnat du monde qui avait lieu à Kigali au Rwanda. Yao Allan Kouamé espère encore plus de participants.



Pour les jeunes cyclistes africains, l’autre rendez-vous sera les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui ont lieu au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026. Ces Championnats d’Afrique de cyclisme peuvent être une belle rampe de lancement pour le rendez-vous de Dakar. Yao Allan Kouamé annonce aussi un stage organisé par la confédération à Kisumu avant les championnats.

