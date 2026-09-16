Budget triennal 2027-2029 : le CCDG finalise ses orientations financières lors d'une retraite à Saly

Le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) a organisé une retraite institutionnelle du 9 au 11 septembre 2026 à Saly, au Sénégal, afin de finaliser son budget triennal 2027-2029. La rencontre a réuni le personnel du pool GIABA/CCDG et deux experts de la Direction de la Planification Stratégique, du Suivi et de l’Evaluation de la Commission de la CEDEAO. Cet atelier visait à renforcer les capacités des équipes sur la nouvelle approche du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT/MTEF) et à élaborer un budget conforme aux exigences de la circulaire budgétaire communautaire.
À travers cette initiative, l'institution cherche à consolider ses pratiques de planification et à promouvoir une gestion axée sur les résultats. Les travaux ont permis d'aligner les programmes et projets du CCDG sur la Vision 2050 de la CEDEAO et le Cadre stratégique communautaire. L'objectif final demeure l'optimisation des ressources pour accroître l'impact des actions en faveur de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement inclusif dans la région.
À travers cette initiative, l'institution cherche à consolider ses pratiques de planification et à promouvoir une gestion axée sur les résultats. Les travaux ont permis d'aligner les programmes et projets du CCDG sur la Vision 2050 de la CEDEAO et le Cadre stratégique communautaire. L'objectif final demeure l'optimisation des ressources pour accroître l'impact des actions en faveur de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement inclusif dans la région.
Autres articles
-
RDC: les opposants au pouvoir dénoncent des violences lors d'une manifestation à Kinshasa
-
Révision du Code pénal en Algérie : Amnesty International s'oppose au retour des exécutions capitales
-
Législatives au Maroc: «Il y a beaucoup de frustrations et d'insatisfaction chez les électeurs marocains»
-
Guinée: Glencore et Nimba Mining concluent un accord sur la commercialisation de la bauxite
-
Mali : un scandale financier de près de 16 milliards de FCFA éclabousse l'INPS