Budget triennal 2027-2029 : le CCDG finalise ses orientations financières lors d'une retraite à Saly

Le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) a organisé une retraite institutionnelle du 9 au 11 septembre 2026 à Saly, au Sénégal, afin de finaliser son budget triennal 2027-2029. La rencontre a réuni le personnel du pool GIABA/CCDG et deux experts de la Direction de la Planification Stratégique, du Suivi et de l’Evaluation de la Commission de la CEDEAO. Cet atelier visait à renforcer les capacités des équipes sur la nouvelle approche du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT/MTEF) et à élaborer un budget conforme aux exigences de la circulaire budgétaire communautaire.



À travers cette initiative, l'institution cherche à consolider ses pratiques de planification et à promouvoir une gestion axée sur les résultats. Les travaux ont permis d'aligner les programmes et projets du CCDG sur la Vision 2050 de la CEDEAO et le Cadre stratégique communautaire. L'objectif final demeure l'optimisation des ressources pour accroître l'impact des actions en faveur de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement inclusif dans la région.