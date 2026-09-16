Vol de bétail : Cinq ans de prison requis contre deux récidivistes

Deux récidivistes notoires, S. Fall (61 ans) et M. Bâ (58 ans), ont comparu mardi 15 septembre 2026 devant le Tribunal correctionnel de Diourbel pour association de malfaiteurs, recel et complicité de recel de bétail. Ils sont poursuivis dans une affaire portant sur seize bœufs dérobés à leur propriétaire.





D’après L’Observateur, l’affaire a débuté le 5 janvier 2026 à Barkédji, lorsque la victime a constaté le vol de quarante bêtes. Grâce à une alerte WhatsApp transmise trois jours plus tard depuis la gendarmerie de Touba Belel, les investigations ont rapidement ciblé M. Bâ, aperçu avec seize des bœufs volés. Interpellé, ce dernier a affirmé détenir les animaux grâce à un certain « Reggae » introuvable à ce jour, dont la mise en contact lui avait été facilitée par S. Fall.





À la barre, les prévenus ont tenté de minimiser leur implication, tandis qu'une tentative d'arrangement amiable à hauteur de sept millions de FCFA a échoué face aux quinze millions réclamés par la plaignante.



Face à ces faits, le procureur a requis une peine de cinq ans de prison ferme contre les deux accusés, et le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour un verdict attendu le mardi 3 novembre 2026.

