Prévisions économiques mondiales : la Banque mondiale peint un tableau peu reluisant

La Banque mondiale a donné un avant-goût sur les prévisions économiques de l’année 2024. Dans sa note, elle ne donne pas des nouvelles reluisantes. Car, l’institution financière mondiale parle d’une très faible performance économique mondiale sur les cinq dernières années, depuis 30 ans. « La croissance mondiale devrait ralentir pour la troisième année consécutive, passant de 2,6% l’an dernier à 2,4% en 2024, soit près de trois quarts de points de pourcentage en-dessous de la moyenne des années 2010. Les économies en développement ne devraient croitre que de 3,9%, soit plus d’un point de pourcentage de moins que la moyenne de la décennie précédente », informe le communiqué de la Banque mondiale.



Les experts de la Banque mondiale ont tenu à rassurer les pays en développement. Sur ce fait, informent-ils, « après une performance décevante l’année dernière, les pays à faibles revenus devraient connaitre une croissance de 5,5%, plus médiocre que prévue. A la fin de 2024, les habitants d’environ un pays en développement sur quatre et d’environ 40% des pays à faible revenu seront toujours plus pauvres qu’ils ne l’étaient à la veille de la Covid 19 ».