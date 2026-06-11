Primature : Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo impose la culture de résultats à l'administration

Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a réuni, ce jeudi 11 juin 2026 au Building administratif Président Mamadou Dia, les directeurs et responsables des structures rattachées à la Primature, en présence du Secrétaire général du Gouvernement, Papa Assane Touré. Face aux hauts fonctionnaires, le Chef du Gouvernement a exposé les nouveaux principes directeurs de coordination et de mise en œuvre de l’action publique, s’inscrivant dans le cadre de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050.







Prenant en compte les fortes attentes des citoyens en matière d’emplois, d’opportunités économiques, d’accès aux services essentiels et d'amélioration des conditions de vie, le Premier ministre a décliné une méthode managériale reposant sur le triptyque : transformation, efficience opérationnelle et résultats. Désormais, la Primature fonctionnera sous le régime d’une interministérialité active et quotidienne, visant à briser le cloisonnement administratif et à garantir une gestion harmonieuse des interfaces institutionnelles.









Ce changement de paradigme impose une rupture profonde dans les méthodes de travail de l'administration. Les structures publiques sont appelées à passer d’une logique de procédures à une logique de résolution des problèmes, à substituer la culture des moyens par celle des résultats, et à privilégier une approche systémique globale au détriment des réflexes sectoriels.







L'accent a également été mis sur l'obligation d'efficience dans l'usage des deniers publics. Le Chef du Gouvernement a averti que chaque projet devra répondre directement aux priorités nationales et que les arbitrages budgétaires seront rigoureusement alignés sur les ambitions de l’Agenda Sénégal 2050.







Parmi les chantiers prioritaires déclinés figurent le renforcement des capacités d’organisation des ministères, l’amélioration de la performance, la gestion des risques et la cybersécurité de l’administration. Enfin, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a insisté sur l’urgence de finaliser le Code d’éthique et de déontologie des agents de l’administration publique, un outil jugé essentiel pour restaurer la confiance des citoyens.

