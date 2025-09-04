Primature : Ousmane Sonko a reçu une délégation de la Banque islamique de développement

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce jeudi 4 septembre 2025, une délégation de la Banque islamique de développement (BID) conduite par Dr Rami S. Ahmad, vice-président chargé des opérations.





La rencontre a porté sur le renforcement du partenariat entre la BID et le Sénégal, avec pour objectif de mobiliser davantage d’investissements publics et privés provenant des pays arabes et islamiques. Le chef du Gouvernement a insisté sur la nécessité de mettre en cohérence ces investissements avec les priorités stratégiques définies par l’État dans le cadre de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».





Dr Rami S. Ahmad a, pour sa part, salué la politique de transparence affichée par les autorités sénégalaises et a réaffirmé l’engagement de la BID à accompagner le pays. Selon lui, la Banque entend non seulement poursuivre son soutien financier, mais aussi fournir un appui technique conséquent afin de garantir l’efficacité et l’impact des projets mis en œuvre.





Cet entretien s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de consolider ses relations avec les institutions financières internationales et de diversifier ses sources de financement pour répondre aux défis économiques et sociaux du pays.

