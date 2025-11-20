Réseau social
Primature : Ousmane Sonko constate des progrès dans la mise en œuvre du PRES
Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce jeudi 20 novembre 2025 au Building administratif Président Mamadou Dia, la réunion du Comité de mise en œuvre des mesures du Plan de redressement économique et social (PRES), informe la Primature.
 
Selon la même source, il s’agit d’une « importante rencontre qui a permis de constater les résultats probants qui permettront une meilleure prise en charge des attentes des Sénégalais ».
Moussa Ndongo

Jeudi 20 Novembre 2025 - 23:15


