Priorités : Aminata Touré recadre l'agenda des députés sur les urgences sociales

La coalition Diomaye Président demande à l'Assemblée nationale de « cesser les querelles institutionnelles pour se concentrer sur les difficultés des populations ». Lors d'une réunion publique organisée ce dimanche 28 juin 2026 à Dakar, la superviseure générale de la coalition, Aminata Touré, a dénoncé le décalage entre les initiatives des députés et les réalités du pays. Selon elle, le Parlement s'égare dans des manœuvres politiques au lieu de traiter les dossiers prioritaires de la Nation.



L'ancienne Première ministre a rappelé que les préoccupations majeures des Sénégalais restent l'emploi des jeunes, la cherté de la vie, le soutien en semences pour les agriculteurs et la lutte contre les inondations. « Les agriculteurs attendent des semences, les jeunes cherchent des emplois et les familles sont étouffées par la cherté de la vie. Ce sont ces questions cruciales qui devraient mobiliser l'agenda de l'Assemblée nationale », a déclaré Aminata Touré. Selon elle, l'agenda parlementaire actuel est détourné par des intérêts partisans qui visent à affaiblir le pouvoir exécutif. Elle invite les députés à faire preuve de responsabilité en plaçant l'intérêt supérieur des citoyens au-dessus des calculs politiques.