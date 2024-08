Prison de Diourbel : un détenu de 60 ans retrouvé mort

Un détenu de la prison de Diourbel (150 km à l’est de Dakar), est décédé hier mercredi, plongeant l’établissement carcéral dans le deuil. Identifié comme B. Tine, l'homme était incarcéré depuis environ un an pour une accusation de tentative de viol présumé sur une jeune fille, informe Les Échos.



À en croire le journal, les circonstances entourant sa mort n'ont pas encore été précisées. Toutefois, cet incident tragique soulève une fois de plus la question des conditions de détention et de la durée des procès en attente. Les longues périodes de détention préventive restent une préoccupation majeure, souvent dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme.