Prison de Mbour : les détenus entament une grève de la faim illimitée, la ministre Yacine Fall interpellée

Les détenus de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour ont entamé ce mercredi, une grève de la faim illimitée. Ils dénoncent plusieurs griefs relatifs à leur conditions de détention et au fonctionnement de la justice. Les gréviste réclament la venue de la ministre de la Justice, Yacine Fall, comme condition sine qua non pour mettre fin à leur mouvement de protestation.



Parmi leurs principales revendications figure la question des longues détentions préventives. Les prisonniers affirment que certains d’entre eux sont en instruction depuis 2021 sans avoir jamais été entendus, dénonçant un « mépris de l’autorité judiciaire ».



Ils pointent également du doigt les conditions de détention jugées difficiles, en particulier pour les personnes vivant avec un handicap, pour lesquelles les locaux seraient « inadaptés ».



Les détenus des neuf chambres de la grande cour de la MAC de Mbour réclament par ailleurs l’augmentation du nombre de bénéficiaires de la grâce présidentielle, estimant que le nombre actuel est insuffisant.



Face à cette situation, les grévistes ont posé une condition claire pour mettre fin à leur mouvement : exiger la présence de la ministre de la Justice, Yacine Fall, comme interlocutrice directe, selon des informations relayées par la RFM.