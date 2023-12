Prison de Mbour : les détenus entament une grève de la faim pour protester contre leur détention préventive prolongée

Les pensionnaires de la Maison d'Arrêt et de Correction (Mac) de Mbour ont démarré une grève de la faim hier mardi. D’après L’Observateur, c’est dans le but de manifester leur mécontentement face à une détention préventive qui s'étend sur cinq (5) ans. Les détenus, qui jugent cette situation injuste, s'insurgent contre l'absence de procès pour leur permettre de connaître leur sort, à l'instar de leurs codétenus ayant déjà été jugés.



Regroupés principalement dans les sections connues sous les noms de la « grande cour » et de la « Cité Malaw » de cette prison, ces détenus dénoncent le traitement différencié entre ceux qui sont déjà passés en jugement et eux, qui attendent depuis des années. En signe de protestation, ils ont unanimement décidé de cesser de s'alimenter jusqu'à ce que leur situation judiciaire soit clarifiée.



« Nous sommes ici depuis plusieurs années sans avoir eu droit à un procès. Nous avons été servis de trois repas hier, mais nous avons tous décidé de ne plus nous alimenter jusqu'à ce que nos dossiers soient enfin étudiés. Nous exigeons d'être jugés comme tout citoyen et refusons cette détention prolongée sans jugement », ont déclaré les détenus contestataires.



Les autorités judiciaires, conscientes de cette situation, ont tenté de dialoguer avec les grévistes pour les amener à mettre un terme à leur action. Le Directeur général de la prison ainsi que le Procureur de la République se sont impliqués, le Procureur promettant même de se rendre à la prison avec les juges d'instruction pour étudier leurs dossiers.



Cependant, malgré ces démarches, les détenus sont restés inflexibles dans leur décision de grève de la faim, rejetant les appels des autorités judiciaires à suspendre leur mouvement jusqu'à l'étude de leur dossier.