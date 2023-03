Prison de Rebeuss: Fadilou Keita met un terme à sa grève de faim

Après une visite à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, vendredi dernier, le député Guy Marius Sagna annonçait que le détenu Fadilou Keita avait entamé une grève de la fraim pour protester contre son "arrestation arbitraire". Hier mardi, le responsable de Pastef a annoncé qu'il mettait un terme à sa diète.



«Je vous annonce qu’à la suite de multiples interventions de frères et soeurs patriotes, de sénégalais d’ici et d’ailleurs, de respectables autorités religieuses et par égard pour la sacralité du mois de Ramadan, j’ai décidé de mettre un terme à la grève de la faim que j’avais entamée depuis le jeudi 16 mars 2023 », a déclaré le fils de l’ex-Présidente de l'Ofnac et Vérificatrice générale d'État Nafy Ngom Keïta, sr sa page Facebook.







Fadilou Keïta est placé sous mandat de dépôt depuis le 9 décembre 2022 par le Doyen des juges d’instruction (DJI), Oumar Maham Diallo.



Le membre du cabinet du président Ousmane Sonko et coordonnateur du Nemmeeku Tour a été arrêté sur ordre du procureur. Il est poursuivi pour avoir "accusé ouvertement l’Etat du Sénégal d’avoir fait disparaître les deux gendarmes Didier Badji et Fulbert Sambou avant de maquiller leur mort en noyade au Cap manuel". Sur ce, le parquet a retenu à son encontre le délit de diffusion de fausses nouvelles conformément aux articles 80 et 255.