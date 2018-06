Prisons Koutal et Nioro: l'Observatoire des lieux de privations satisfait des conditions de détention

Dans le cadre d’une visite des prisons du Sénégal, l’Observatoire national des lieux de privation de liberté, s'est félicité de la situation des détenus dans les prisons de la zone centre à Koutal et Nioro. A cette occasion Josette Marceline Lopez Ndiaye a exprimé la volonté du gouvernement à améliorer les conditions de détention des prisonniers dans l’ensemble des lieux des prisons du pays. Elle a également souligné que des avancées ont été notées et des peines alternatives pour désengorger les prisons.



« Nous avons visité le prison de Nioro. Mais, nous avons retenu que des efforts de propreté ont été faits. Les pensionnaires ne se plaignent pas trop. Comme d’habitude, il y a quelques-uns qui se plaignent ce qui est très normal », a déclaré la dame.



A propos du désengorgement des lieux de détentions, l’observatoire d’indiquer: « L’Etat est à pied d’œuvre pour essayer de changer les conditions. D’ailleurs à Koutal, un bâtiment R+1 est en train d’être construit. Si nous arrivons à appliquer les peines alternatives, nous allons décerner moins de mandat de dépôt. Sur ce, les prisons seront un peu plus soulagées ».