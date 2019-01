Privé du titre de meilleur entraîneur de l’année, Cissé se la joue fair-play

Annoncé comme favori, Aliou Cissé a finalement vu le titre de meilleur entraîneur de l’année 2018 remis à Hervé Renard de Maroc, lors de la cérémonie du Caf Awards tenue à Dakar. Une défaite, qui n’a pas ébranlé le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. Au contraire, le coach se dit plus que motivé à atteindre ses objectifs, il se projette sur le Coupe d’Afrique des nations 2019 qui aura lieu en Egypte.



« Ce n’est pas une défaite. Le football est ainsi fait. On gagne aujourd’hui et on perd demain. Dés lors que j’ai été nominé, je me dis que c’est déjà un honneur de faire partie de ce podium et de la fête football africain. N’oublions pas qu’il avait des grands champions dans la salle. Tous ceux étaient là méritaient la couronne. Déçu ? Non pas du tôt. Au contraire je suis motivé à relever le défi », a déclaré Aliou Cissé dans les colonnes de Record.



Par contre Cissé promet de mieux préparer la Coupe d’Afrique en guise de consolation aux Sénégalais. « On sait que c’est pas évident car la compétition sera très compliquée. Mais le Sénégal a des arguments à faire valoir. Aujourd’hui notre équipe arrive à maturité, nous avons de plus en plus de certitudes. Nous sommes motivés et nous savons qu’il y a de la possibilité de réaliser quelque chose de grand. Nous sommes confiants et nous savons ce qui nous attend. »