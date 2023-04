Prix Marc-Vivien Foé : Habib Diallo parmi les 11 nominés

RFI et France 24 ont dévoilé, lundi, l’identité des 11 nominés pour le Prix Marc-Vivien Foé, qui sera décerné le 30 mai prochain. Auteur d’une belle saison à Starsbourg avec 15 buts en Ligue 1, l’attaquant sénégalais Habib Diallo figure parmi les joueurs retenus.



Jusque-là, la meilleure performance sénégalaise pour cette distinction reste la deuxième place. Et elle a été signée par Mamadou Niang, lors des deux premières éditions (2009, 2010), Moussa Sow (2011) et Cheikh Ndoye (2016), rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Cependant, le Sénégal pourrait enregistrer son premier lauréat pour le prix Marc-Vivien Foé cette année.



En effet, Habib Diallo est en train de réaliser une saison de très haut niveau avec Strasbourg en Ligue 1. En 30 rencontres de championnat, l'avant-centre de 27 ans a trouvé 15 fois le chemin des filets. Ce qui fait de lui le 6e meilleur artificier de l'élite française, à égalité avec une certain Lionel Messi.



Avec son ratio de but et son impact dans le jeu des Alsaciens, Diallo sera parmi les favoris pour la victoire finale. Mais, la concurrence s'annonce intense pour l'ancien sociétaire de Metz.



Car en face, aura comme adversaire I‘ivoirien Seko Fofana, tenant du titre et qui réalise encore une belle saison avec le Racing Club de Lens. Meilleur artificier africain en Ligue 1, grâce à ses 16 réalisations, le Nigérian de l'OGC Nice Terem Moffi sera également un sacré prétendant pour la distinction.



Cité parmi les défenseurs du championnat, le Congolais de Marseille Chancel Mbemba sera aussi un redoutable adversaire pour Habib Diallo. De même que les Maliens de l'AS Monaco et de Rennes, Mohamed Camara et Hamari Traoré ainsi que le Marocain du Paris SG Achraf Hakimi



À noter que le Prix Marc-Vivien Foé récompense le meilleur joueur africain du championnat de France.