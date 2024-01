Prix des produits de base : une tendance baissière sur le marché mondial

Les cours de l’énergie devraient reculer de 5 % environ en 2024, puis rester relativement stables en 2025. Ces affirmations sont d’un rapport de la Banque mondiale sur l’indice des produits de base, paru en fin novembre 2023. « Les prix des produits agricoles sont appelés à fléchir cette année et l'année prochaine ; les cours des métaux devraient baisser en 2024, avant de repartir à la hausse en 2025 (+6 %) », Souligne le document. Et d’après toujours l’étude de la Banque mondiale, « le conflit au Moyen-Orient aura un impact limité sur les prix des produits de base ». Ce qui peut déboucher sur des risques géopolitiques élevés.



A ce propos, souligne-t-on dans le même document, « une croissance mondiale plus faible que prévu pourrait conduire à des prix plus bas, en particulier pour les matières premières industrielles ». Cependant, il est à redouter de nouvelles restrictions commerciales et l’intensification du phénomène El Niño (El Niño se produit en moyenne tous les deux à sept ans et dure généralement de neuf à 12 mois. Il s'agit d'un modèle climatique naturel associé au réchauffement de la surface de l'océan dans le centre et l'est de l'océan Pacifique tropical) qui pourraient faire grimper les prix des denrées alimentaires.



Dans cette tendance baissière, figure en pole position les prix des métaux. Qui, conclut le rapport ont fléchi sur fond de ralentissement de la demande. Ainsi, les cours des métaux ont baissé de 2% au deuxième trimestre 2023.