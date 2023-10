Prix, modèles et lancement: ce qu’on sait sur la nouvelle marque de mode de Kylie Jenner

Après avoir fondé sa marque de maquillage, Kylie Jenner s’aventure dans le monde de la mode. Cette semaine, sur son compte Instagram, la jeune femme a annoncé le lancement de sa propre ligne de vêtements baptisée “Khy”. Au programme de sa première collection? Des pièces inspirées de son dressing personnel et entièrement conçues en faux cuir noir. Bien que la star de 26 ans soit à la tête de cette marque, elle est également gérée en partenariat avec les cofondateurs Kris Jenner et Emma et Jens Grede de Popular Culture.



Des pièces abordables

Cette capsule comprend 12 pièces parmi lesquelles des pantalons en similicuir, des manteaux, des hauts et des robes. Malgré son amour pour les pièces de luxe, Kylie Jenner tient à ce que les vêtements de sa marque restent abordables. Les prix seront compris entre 48 et 198 dollars. La jeune femme a dévoilé les premières images des créations sur ses réseaux sociaux, faisant ainsi monter la pression avant le lancement officiel des commandes. La collection sera disponible sur le site de la marque dès le 1ᵉʳ novembre prochain. “J’ai une vision tellement forte de ce à quoi je veux ressembler, de ce que je veux faire et de ce que je veux porter. Personne ne me dit ce que je dois faire”, explique la star américaine dans une interview pour WSJ. Le styliste Haider Ackermann, qui a imaginé le look de Kylie Jenner pour le Met Gala 2023, abonde dans le même sens: “Kylie est manifestement très consciente de ce qu’elle aime. Elle est très consciente de son corps et de la façon dont elle voit les choses.” La marque de mode ne sera pas uniquement alimentée par les pièces phares de la garde-robe de Kylie Jenner. Comme l’explique Kris Jenner, tout au long de l’année, les collections seront créées en collaboration avec différents stylistes et concepts qui apporteront leur sens de la mode à l’enseigne. La première collection a d’ailleurs été réalisée avec Nan Li et Emilia Pfohl, un duo de designers qui a fondé la marque berlinoise Namilia.