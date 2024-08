Probable ralliement à certains forces politiques : Doudou Ka sort de son mutisme et précise

Depuis mon départ de l’#APR et ma décision d’entamer une nouvelle étape dans la construction d’un nouveau projet stratégique pour le développement de notre #Sénégal, des informations de plus en plus persistantes, annoncent mon ralliement à certaines forces politiques.



Doudou ka homme politique et ex membre de l’APR, s’est fendu dans une note publiée sur son compte X pour démentir les rumeurs selon quoi, il aurait rallié certains forces politique après avoir quitté l’Apr.« Depuis mon départ de l’APR et ma décision d'entamer une nouvelle étape dans la construction d'un nouveau projet stratégique pour le développement de notre Sénégal, des informations de plus en plus persistantes, annonçant mon ralliement à certaines forces politiques.Pendant 18 années totalement investies au plus haut niveau de l’État, entre d’immenses défis relevés et de nombreux paris gagnés, j’ai mis toute mon énergie au service de mon pays.Après avoir enchaîné plusieurs responsabilités publiques dont le dernier fut celui de Ministre l’Economie, du Plan et de la Coopération, j’ai aujourd’hui choisi de me concentrer exclusivement à mes activités professionnelles à l’international ainsi qu’à mon métier de banquier d’affaires », a lancé l’ancien ministre de l’Economie sous Macky Sall.« Fidèle à mon engagement », renchérit -il, « je resterai toujours investi dans la construction d’un grand Sénégal, capable de créer de l’excellence pour se projeter vers la promesse d’un avenir meilleur et prêt à relever le défi de la conquête des souverainetés utiles pour nos populations. Parce qu’aucun Sénégalais ne peut dissocier son destin de celui du Sénégal, je resterai pour ma part toujours mobilisé pour donner à notre pays, sa place parmi les nations modernes », conclut la note.