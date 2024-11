Problème d’accès à l’eau potable : les populations de Thionk -Essyl dénoncent une "mauvaise gestion du forage de la part du conseiller municipal"

Depuis un certain temps, les habitants de Thionck-Essyl (Sud) font face à un problème d'accès à l'eau potable. Une situation qui affecte même le centre de santé. Conscients de la gravité de ce problème, les habitants de la commune ont, dans un communiqué parvenu à Pressafrik, informé avoir saisi le directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR) afin qu'une solution soit trouvée.



Dans leur requête, les populations ont salué la gestion exemplaire de M. Ange Mbaye, directeur administratif d'AQUAREN, la société qui était responsable de l'exploitation et de la distribution de l'eau dans la commune de Thionck-Essyl. Ils ont également demandé au directeur de l'OFOR d'examiner cette situation afin de permettre à un plus grand nombre de foyers d'accéder à l'eau potable, et d'assurer l'électrification du forage pour rendre le centre de santé pleinement fonctionnel, car il a besoin d'eau courante pour son bon fonctionnement.



« Depuis deux (02) ans, un groupe qui s'est accaparé de la gestion du forage avec à sa tête une personne qui n’a pas la qualification encore moins la compétence de gérer une telle structure en l'occurrence Monsieur Amadou Tidiane MANE, conseiller municipal de son état et patriote demeurant à Thionck-Essyl prive la population de ce liquide précieux. Et nous savons pertinemment qu'un conseiller municipal ne peut en aucune maniéré diriger un comité pareil », a souligné le communiqué.

Toujours dans leurs dénonciations, ils ont fait savoir que « les premières factures sortent toujours avec le logo de la firme AQUAREN, bien qu'elle ne s'en occupe plus, ce qui constitue un délit de faux et usage de faux de documents administratifs ».



Ils ont également soulevé la question des paiements de factures qui selon eux est mal repartie, car « une couche de la population ne paie pas leurs factures tout en imposant l’autre couche le paiement factures malgré un investissement de la municipalité de plus de douze millions de nos francs (12. 000 000 FCFA » en termes d'accompagnement.



Les populations invitent ainsi, le Directeur de l’OFOR à prendre des mesures pour « permettre à la commune de Thionck-Essyl de bénéficier d’eau potable comme toutes les communes ».