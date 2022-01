Procès Adji Sarr- Sonko : les précisions de Me Ciré Clédor Ly

Dans une récente sortie médiatique, sur ce dossier d’accusation de viol, Me Elhadji Diouf a indiqué que le procès allait se tenir cette année. « Peut-être qu’il a exprimé simplement son souhait. Ce dont il parle, je l’ignore complètement. Les avocats du collectif l’ignorent et notre client, Ousmane Sonko, aussi l’ignore. Peut-être qu’il est dans les secrets de Dieu ou dans les secrets des humains qui complotent », a indiqué à Emedia, Me Ciré Clédor Ly .

« En tout état de cause, nous nous sommes des créatures de Dieu et nous ne subirons que la volonté divine », a laissé entendre la robe noire. Selon lui, rien n’est encore mis en œuvre pour qu’un procès équitable puisse se tenir. D’après lui, son client n’est même pas encore était entendu au fond du dossier.



« J’ai beaucoup de respect pour mon confrère. Mais je ne pense pas que ce qu’il dit puisse être vérifié. Je crois que vous pouvez tourner la page sur cette question et parler d’autres choses. Il se murmurait qu’elle (Adji Sarr) était enceinte, pourtant, on n’a jamais vu une grossesse qui était délivrée, après 14 ou 15 mois. Donc, tout cela prouve que le complot a avorté. Je crois qu’il faudrait mieux éviter de créer des problèmes aux Sénégalais. Cette histoire doit être enterrée et définitivement. Ils ont créé un complot, il a avorté, ils n’ont qu’à trouver un moyen d’enterrer définitivement toute cette histoire. En tout état de cause, il clair qu’aujourd’hui, que ça soit l’opinion nationale ou internationale, tout le monde a été édifié sur cette question. C’était l’une des plus grandes hontes de ce pays », s’est désolé l’avocat de Sonko.