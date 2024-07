Procès Cheikh Fall contre les Chinois : 3 mois ferme de prison et 5 millions d'amendes pour les auteurs

Le Tribunal de Tivaoune a rendu son verdict dans l'affaire impliquant un Chinois et un Sénégalais dans des actes de violences perpétrées à l'encontre de leur employé. Selon Mouhalim INFO, le Chinois et son complice sénégalais ont été condamnés à une peine de 3 mois ferme et à verser une amende de 5 millions à la partie civile.



Cependant, la partie civile plaidant pour Cheikh Fall, n'est pas satisfaite de la décision rendue. Elle a décidé d'interjeter appel.



Pour rappel, Cheikh Fall, employé comme chauffeur dans une société chinoise, a subi des actes de violences commis par un Chinois et un Sénégalais. Les scènes de ces violences, filmées, avaient fini par faire le tour des réseaux sociaux. Ce qui avait indigné plus d'un. Ces actes de violences découlent d'un différend opposants Cheikh Fall et de ses employeurs.