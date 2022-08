Procès Giggs : Sir Alex Ferguson interrogé

L'ancien technicien écossais de 80 ans connaît très bien l'ancien milieu gallois de 48 ans, qu'il a eu sous ses ordres pendant 23 ans à Manchester United. Sir Alex Ferguson décrit son ancien joueur comme une personne avec « tempérament fantastique ». L'Écossais a également évoqué la forte notoriété qu'a connue le Gallois dans sa jeunesse : « Il est entré dans l'équipe première à 17 ans et c'est à ce moment-là que nous avons vraiment dû penser à prendre soin de lui. Les médias ont commencé à le comparer à George Best et il y a eu soudainement beaucoup d'attention médiatique sur le garçon. »

Footmercato

Le procès de Ryan Giggs se poursuit et cette fois-ci c'est au tour de son ancien entraîneur, Sir Alex Ferguson, d'être entendu par le jury. Poursuivi pour agression envers son ancienne compagne et la sœur de celle-ci (Kate et Emma Gerville) lors d'une altercation le 1er novembre 2020, Ryan Giggs risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour des faits «d'isolement, de rabaissement, d'humiliation, d'harcèlement, de dégradation et de mauvais traitements» envers son ex-compagne. Le procès a débuté le 8 août dernier, et, l'ancien manager des Reds Devils a été entendu par la justice britannique.