Procès Khalifa Sall : Ces vidéos de Mbaye Ndiaye et Pape Diop sur la caisse d'avance diffusées ce matin par la défense

Avant le début plaidoiries des deux parties à la salle 4 du Tribunal de Dakar, le juge a d'abord donné lieu à un contre-interrogatoire des prévenus. La défense a profité de l'occasion pour diffuser des vidéos et des éléments sonores de responsables politiques dont Mbaye Ndiaye le Directeur des structures de l'Alliance pour la République (Apr) et Pape Diop, le prédécesseur de Khalifa Sall au poste de maire de la ville de Dakar. Ce dans le but de convaincre le tribunal de l'existence de fonds politiques à la mairie de Dakar. Regardez !!!