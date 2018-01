Procès Khalifa Sall : Serigne Bassirou Gueye a décidé de siéger du premier au dernier jour

Nombreux ont été ceux qui ont été surpris de le voir revêtir sa toge lors de l'ouverture, en audience spéciale, du procès Khalifa Sall le 03 janvier. Mais le procureur de la République ne compte pas déserter de sitôt la place réservée au représentant ministère public. Serigne Bassirou Gueye avait décidé depuis fort longtemps d'en découdre avec les avocats du maire de Dakar, dans le but de prouver au monde entier la culpabilité des prévenus.



Des proches du parquetier ont confié au journal L'Observateur que ce dernier a pris la décision de venir représenter personnellement le ministère public au tribunal le jour où Khalifa Sall a été élu député, avec toute la vague de critiques contre la Justice sénégalaise. "Je vais gérer ce dossier en personne", a dit Serigne Bassirou Gueye à ses proches.

Et pourquoi il ne s'est donc pas présenté au premier jour du procès le 14 décembre ? Laissant le substitut Aly Ciré Ndiaye sièger pour le ministère public ? Les sources du journal assurent que c'était une stratégie qui a fini par payer. "Si, ce jour-là, l'affaire était retenue, une suspension d'audience serait demandée pour lui permettre de venir prendre sa place", explique-t-on.

Alors que les avocats de Khalifa Sall prennent leurs gardes, Serigne Bassirou Gueye a décidé de siéger jusqu'au dernier jour du procès. Et il ne compte certainement pas marquer son retour par un revers