Procès MMN-Sonko: le Juge boude l'audience avec ses dossiers

Le président de la séance Pape Mouhamed Diop qui hérite de l'affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko vient de quitter la salle d’audience avec ses piles de dossiers.



Furieux du comportement de l'avocat de la défense Me Ousseynou Fall qui a déversé son mépris sur le régime de Macky Sall, le juge n'a trouvé rien de mieux que de bouder la salle en pleine audience. Avant de bouder, il a fait injonction à l’avocat de se taire. Il a même cherché à l’expulser de la salle. Me Fall a catégoriquement refusé.



Me Ousseynou Fall dans ces propos a fait savoir qu' «il est hors de question que ce règne de terreur qu’impose Macky Sall dans la ville interfère au tribunal. La justice sera complice, s’il juge l’affaire dans ces conditions», a t-il lancé avec fureur.



Alors le juge qui a vu son rappel à l'ordre non respecté par la défense s'est levé et a boudé l’audience.