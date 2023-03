Procès Mame Mbaye Niang/Ousmane Sonko: Me Clédor Ly demande le renvoi et expose les motifs

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko fait présentement face au juge du tribunal correctionnel de Dakar pour son procès en diffamation l'opposant au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. La défense a plaidé pour un renvoi de l'audience. Le motif évoqué par Me Clédor Ly de la défense est que «son client n'est pas en mesure de répondre aux questions».



« Nous avons voulu retourner à la maison quitte à ce que mon client soit jugé à défaut, mais, on nous a intercepté et gazé. Ils ont essayé de faire la même chose avec Sonko. Depuis lors, je n’arrive pas à ouvrir les yeux, je suis dans un état physique et psychologique qui ne me permet pas d’exercer. Mon client (Sonko) n’est pas en mesure de répondre aux questions à un procès équitable. Nous demandons un renvoi pour être dans des conditions de plaider. Le code de procédure pénale peut dispenser Sonko à comparaître. Je demande au tribunal de renvoyer l’affaire », a demandé la robe noire.



L’avocat de Sonko d'exiger par la même circonstance « de simples constatations matérielles et d’examiner les amis de mon client. Si j’enlevais ma robe, vous verrez les séquelles », a-t-il signalé.



Le parquet ne s'est pas encore prononcé sur la requête des avocats de Sonko.



L'audience suit son cours.