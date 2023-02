Procès Sonko VS Mame Mbaye Niang: suivez en direct les événements au Tribunal de Dakar

10h44 : Me Abdou Aziz Djigo, l'un des avocats de Sonko nouvellement constitué, a demandé le renvoi du procès au 18 mai prochain afin de s'imprégner du dossier.



Le parquet a répondu défavorable à la demande de renvoi.



10h41 : Après l'annonce de la constitution de nouveaux avocats pour la défense, Me Ousseynou Fall, avocat de Mame Mbaye Niang, a tenu à leurs faire comprendre qu'ils : "ne permettons pas qu'il y ait le moindre écart de la part de nos confrères de la Défense"



10h40 : Mes Abdy Nar Ndiaye, Etienne Dionou, Ndoumbé Wane, Siré Clédor Ly, Martin Diatta, se sont tous constitués avocats de Ousmane Sonko.



10h36 : Mame Mbaye Niang est appelé à la barre. Il se tient non loin de Sonko. Mais les deux hommes s'ignorent. Ils sont entourés tous les deux d'une dizaine d'avocats.



10h32 : Un avocat a demandé de se constituer mais le juge l'invite à lui laisser d'abord terminer à vider les dossiers avant de se prononcer dessus.



10h30 : Reprise de l'audience. L'affaire Prodac est appelée à la barre.



10h 18 : Ousmane Sonko fait son entrée dans la salle de la chambre correctionnelle de Dakar vêtu d'un boubou traditionnel bleu. Une bousculade s'est produit à la porte de la salle. Les gardes du corps et les militants tentent de passer le barrage des forces de l'ordre.



Sonko a été accompagné par des cris de ses militants qui scandent son nom, tandis que ceux de Mame Mbaye Niang le huent.



Mais Sonko est très calme. Il est très souriant et serre la main de ses proches et des avocats.



Son garde du corps rapproché s'est installé à ses côtés au moment où les autres se sont dispersés dans la salle.





10h10: Sonko accueilli à grande pompe devant la tribunal. Les militants de Pastef ont répondu à son appel. Ils scandent "Sonko, Sonko".



10h11: L'audience suspendue pour une dizaine de minutes



10h05: Ousmane Sonko est devant le tribunal de Dakar. Il est toujours dans son véhicule. Tous ceux qui étaient devant la salle d'audience numero3 pour entrer ont été évacués dehors. Un filtre très sélectif est en cours.



09h59 : La porte du tribunal vient d'être fermée au motif que la salle d'audience est pleine.



09h33 : Au Palais de justice de Dakar, la sécurité est renforcé, la présence des policiers est beaucoup plus importante que la dernière fois (02 février). L'accès dans le tribunal n'est pas facile. Les personnes qui veulent y entrer sont fouillées par une dizaine de policiers placés devant la porte du tribunal



09h28 : La salle d'audience est pleine. Le tribunal a pris place. L'audience est ouverte. Plusieurs dossiers appelés à la barre.



09h 25: Le calme est revenu. Sonko reprend sa route. Le convoi est dirigé par un char de combat du GIGN.



09H15 : Cacophonie sur la route menant vers le tribunal de Dakar, à hauteur du rond point de la cité Keur Goorgui. Le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, "n'ira pas au tribunal de Dakar tant que les véhicules du GIGN ne quittent pas son convoi". C'est ce qu'il a déclaré après que l'un des véhicules des forces de l'ordre ait touché ses véhicules qui roulaient tranquillement vers le Palais de justice.



09h00: Mame Mbaye Niang vient d'entrer dans la salle d'audience accompagné d'une femme. Il est habillé d'un caftan de couleur blanche.



08h51: Abib Sy, Cheikh Tidiane Dièye et Ahmed Aïdara sont dans la salle



8h43: Malick Gackou a rejoint la salle d'audience



08H30: Déthié Fall et Aida Mbodj aperçus au Tribunal de Dakar