Procès Sonko vs Mame Mbaye Niang : BBY demande à Sonko de répondre de ses actes devant la justice

Les leaders de la coalition Benno Book Yakaar ont fait face à la presse ce jeudi soir pour s'exprimer sur les violentes manifestations découpant de l'affaire Sonko vs Mame Mbaye Niang. Seydou Gueye et Cie rappellent que le Sénégal est plus que jamais attaché aux principes de la démocratie et de l'état de droit qui signifient d'abord l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Ainsi, Sonko ne saurait se soustraire à l'obligation de répondre de ses actes et de ses propos devant la justice. Bennoo Bokk Yaakaar dénonce avec la dernière énergie les torts portés aux sociétés et services obligés de fermer boutique, aux marchands ambulants contraints d'abandonner leurs étals, aux citoyens obligés de remettre au lendemain des besoins pressants et encore aux élèves obligés de renoncer à leurs cours. Regardez....

Baboye Dia

