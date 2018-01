Procès de Khalifa Sall : Me Baboucar Cissé échappe à un lynchage

Me Baboucar s’est attiré le courroux des partisans de Khalifa Sall vendredi, lors de la reprise du procès de ce dernier. En effet, L’avocat de la partie civile n’a pas raté le maire de Dakar qui a été traité de tous les noms d’oiseaux.



Mais, ce n’est pas seulement à l’édile de la capitale sénégalaise que la robe noire a attaqué. Car, à l’encontre de Me Doudou Ndoye, avocat de la défense, Me Cissé dira : «j’ai été déçu de l’intervention de Me Doudou Ndoye. Il a travaillé jusqu’à 5 heures du matin pour nous déposer des conclusions aussi vides».



Cette sortie a suscité l’ire de con confrère, Me Khoureïchi Ba qui a rétorqué que c’était indigne de s’en prendre à un confrère d’autant plus que celui-ci était absent de la salle.



A la suspension de l’audience qui doit reprendre lundi, Me Baboucar Cissé a été pris à partie par les militant de M. Sall venus nombreux assister à l’audience. Me Cissé n’a dû son salut qu’aux forces de l’ordre qui se sont interposées