Procès de l’élève Saër Kébé : Le procureur n’arrange pas les choses – 5ans de travaux forcés requis

Malgré la bonne foi affichée par l’élève et ses excuses à la barre, Madame la procureure de la République a eu la main lourde. Il a requis, lors du procès qui se poursuit au moment où ce texte est mis en ligne par PressAfrik.com, une peine de cinq (5) ans de travaux forcés. Madame la Procureure est d’avis que «les faits dans l’espèce sont constants». A cet effet, elle a déclaré Saër Kébé coupable et demande la condamnation à 5 ans de travaux forcés. La procureur a surtout visé l'article 432 du Code pénal.



Et pourtant lors de l’interrogatoire, Saër Kébé s’est amendé. Répondant aux questions du juge, Massamba Sène à savoir pourquoi, il a posté ce message où il disait : «Nous Sénégalais révolutionnaire nous préparons des attentats contre les ambassades des Etats-Unis au Sénégal et les ambassades d’Israël au Sénégal sic.», l’élève de répondre : «j’ai été choqué par les images d’enfants et de femmes enceintes qui étaient en train mourir, ce qui ma choqué».