Procès de l'ex-ministre Sophie Gladima : La menace d'un premier rebondissement dès l'ouverture

Prévu ce mercredi 22 juillet 2026 devant la Haute Cour de justice, le procès de l'ancienne ministre Aïssatou Sophie Gladima « pourrait connaître un premier rebondissement » en raison d'un incident de procédure lié à la communication du dossier, selon les informations de L'Observateur.



Les services de la Haute Cour n'ayant transmis le dossier qu'à un seul avocat alors que l'ex-ministre est assistée par un collectif, la défense devrait solliciter un renvoi pour « disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de leur défense ».



Poursuivie pour « association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité », l'ancienne ministre du Pétrole conteste fermement ces accusations qui font suite à un rapport de la Cour des comptes concernant des paiements pour l'unité de traitement gravimétrique de Kédougou.



Placée sous surveillance électronique après sa libération en juillet 2025, Aïssatou Sophie Gladima « a clamé son innocence » tout au long de cette procédure judiciaire dont l'ouverture dépend désormais de la décision du président de la Haute Cour face à cette exception.