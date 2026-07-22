Mbour: un étudiant de 23 ans écope de six mois de prison avec sursis après avoir défiguré son père

Selon le quotidien L'observateur, le 8 juillet dernier à Mbour, une dispute autour du prix de vente de la récolte de feuilles d’oseille a viré au drame entre un père et son fils. A. A. Diouf, 23 ans, étudiant, n’a pas accepté que son père B. Diouf accepte de vendre leur production à un client proposant un prix au rabais. Alors que le fils avait déjà trouvé un acheteur offrant davantage, il a proposé de partager la récolte, proposition refusée par son père. L’échange est rapidement monté en invectives avant de dégénérer en violence physique.



Hors de lui, A. A. Diouf s’en est pris à son père à coups de poing et l’a grièvement défiguré. Secouru in extremis par les riverains, B. Diouf a été transporté au centre de santé de Sandiara avec une incapacité temporaire de travail de 10 jours. Il a ensuite porté plainte à la brigade de gendarmerie de Fissel. Devant le tribunal d’instance, le père a évoqué des relations difficiles avec son fils, qu’il accuse d’avoir tenté de le tuer à deux reprises par le passé. Il a demandé que le jeune homme quitte le domicile familial par crainte pour sa vie.



Lors de l’audience, A. A. Diouf a reconnu les faits sans exprimer de remords, justifiant son geste par le fait que son père avait "fait main basse" sur leur récolte. Il a également évoqué sa déception liée au retour au domicile paternel après la séparation d’avec sa mère. Le tribunal a reconnu l’étudiant coupable et l’a condamné à six mois de prison assortis de sursis, alors que procureur avait requis l’application de la loi.