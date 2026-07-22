Déthié Faye sans filtre : « Diomaye n'a jamais été Sonko »

Dans un entretien accordé au journal Les Echos, Déthié Faye s'est exprimé sur l'actualité sénégalaise, saluant l'initiative des nouvelles autorités d'inclure le Sénégal dans la campagne de Macky Sall pour le poste de secrétaire général des Nations unies.



Pour l'acteur politique, l'accueil favorable réservé par le président Bassirou Diomaye Faye à son prédécesseur confirme « que Diomaye n'a jamais été Sonko et Sonko n'a jamais été Diomaye », estimant que cette posture démontre une volonté de « soutenir et de protéger tous ses concitoyens » tout en marquant une rupture avec le climat de suspicion antérieur.



Abordant la situation au sein de l'Assemblée nationale avec le retour d'Ousmane Sonko comme député après son départ de la primature, Déthié Faye a vertement critiqué cette décision qu'il qualifie de « violation flagrante de la Constitution, du Code électoral et du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ».



Il appelle les citoyens à « se mobiliser pour défendre la République » face à ce qu'il perçoit comme une « agression de Pastef contre nos institutions », tout en jugeant par ailleurs que la complexité de la situation politique actuelle l'amène à accepter « qu'il y ait des concertations pour le report des élections territoriales ».



L'homme politique s'est prononcé sur d'autres aspects institutionnels, estimant que « le président de la République doit avoir un parti qui l'accompagne dans son œuvre de construction nationale » et qu'en politique, « la jonction, bien que difficile n'est pas à exclure » si elle sert l'intérêt des Sénégalais.



Concernant la nomination d'Ousmane Diagne à la tête du Conseil constitutionnel, il a salué un choix qui « inspire confiance », convaincu que le nouveau président de l'institution continuera d'œuvrer « pour le renforcement de l'État de droit ».

