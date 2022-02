Procès des attentats à la bombe d'Ahmedabad en Inde: 38 condamnations à mort prononcées

Un tribunal indien a condamné à mort vendredi 38 personnes dans le cadre du procès des attentats à la bombe d'Ahmedabad, dans l'ouest du pays, qui avaient fait 56 morts et plus de 200 blessés en 2008.



«Le juge spécial A. R. Patel a prononcé la peine de mort pour 38 des 49 condamnés dans l'affaire des explosions en série d'Ahmedabad en 2008», a déclaré à la presse le procureur spécial Amit Patel. Onze autres accusés ont été condamnés à la prison à perpétuité. Au total, 77 personnes étaient jugées dans ce procès qui aura duré près de dix ans et vu plus de 1.100 témoins appelés à déposer, précise l'AFP.



Les attaques avaient été revendiquées par l'organisation islamiste des «moudjahidines indiens» en représailles des affrontements inter-communautaires à Ahmedabad qui avaient fait quelque 2.000 morts, principalement musulmans, en 2002.