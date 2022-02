Procès en Appel: Imam Alioune NDAO et Cie reviennent à la barre le 28 février prochain

L’ouverture du procès en Appel de Imam Alioune Badara Ndao et ses co-accusés de terrorisme est prévue le 28 février prochain. Une audience a été tenue, hier mardi, dans le cadre de leur audition en présence de leurs avocats. Imam Ndao et ses co-accusés ont été entendus devant la Chambre criminelle de Dakar, leur interrogatoire, en présence de leurs avocats, a duré plus d’une heure, renseigne « Rewmi Quotidien ».



Interrogé par le juge, le plus célèbre du groupe, toujours en prison, Mactar Diokhané déclare n’avoir pas interjeté appel. Cela, a-t-il soutenu, malgré sa condamnation de 20 ans de travaux forcés. Idem pour Lamine Coulibaly, Abdou Aziz Dia, Ibrahima Diallo, Mouhamed Ndiaye, Omar Yaffa, Cheikh Ibrahima Bâ qui ont, eux aussi, confirmé la même chose. Finalement, le juge a déclaré que les débats seront poursuivis le 28 février prochain.



Au nombre de 29, ils sont poursuivis pour « actes de terrorisme par menaces d’attentats », « association de malfaiteurs, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux », « apologie du terrorisme » et « détention d’armes sans autorisation ». Ils ont eu à défiler pendant un mois devant la Chambre criminelle, exceptionnelle en 2018. Condamnés entre 20 ans et 5 ans de travaux forcés, seuls 10 séjournent toujours en prison. Entre 2019 et 2021, plusieurs d’entre eux, condamnés à cinq ans de travaux forcés, ont été élargis de prison. Les autres accusés dont Imam Alioune Ndao avaient été condamné à des peines qu’ils ont purgées lorsqu’ils étaient en détention provisoire.