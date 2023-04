Procès en appel Sonko-MMN programmé le 17avril: la grosse erreur notée sur les citations

La Cour d'appel de Dakar joue les prolongations dans l'affaire opposant le ministre Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Le dossier a été enrôlé pour ce lundi 17 avril 2023 à la suite de l'appel du parquet (sur le verdict) et de la partie civile (concernant les dommages et intérêts).



Le journal Libération fait souligner que dans cette précipitation, les citations émises mardi pour les parties ont été retournées pour correction. En effet, en évoquant la peine de Sonko, il y était mentionné 3 mois avec sursis. Les citations seront sans doute communiquées ce jour.



Absent lors de son procès, de même que ses conseils qui avaient boycotté la salle, Ousmane Sonko a été condamné le 30 mars passé, à 2 mois de prison avec sursis en plus de dommages et intérêts d'un montant de 200 millions de FCFA à verser à la partie civile. Le tribunal correctionnel avait retenu le délit de diffamation et écarté les faits d'injures publiques et de faux en écritures publiques visés par la citation du ministère public.



Le parquet, qui avait requis 2 ans de prison dont 1 an ferme pour diffamation; 2 ans de prison dont 1 an ferme pour faux en écritures publiques et 3 mois ferme pour injures publiques, avait décidé de faire appel. A noter que le dossier des deux députés du Pur, arrêtés dans l'affaire Amy Diaby, passe aussi devant la Cour d'appel ce 17 avril.