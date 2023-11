Production de déchets dans le monde : 3,4 milliards de tonnes produites à l’horizon 2050

Aliou Ndoye Ministre de l’environnement venu représenter le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, a présidé ce lundi, la cérémonie officielle de présentation du plan stratégique de développement de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED). Une occasion pour le Directeur général de la SONAGED de s’arrêter sur le potentiel que représente la production de déchets dans le monde. Selon lui, on parle aujourd’hui, d’une projection de 3,4 milliards de tonnes de déchets produits à l’horizon 2050. Pour Basse Thiam, les défis à relever se structurent autour de nombreux enjeux dont les plus importants sont liés à la durabilité économique, environnementale et sociale.



« Ce plan stratégie que nous sommes sur le point de présenter est le fruit d’une réflexion de plus d’une année en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la SONAGED. Il est important de nous arrêter quelques secondes sur le potentiel que représente la production de déchets dans le monde. Aujourd’hui, on parle d’une projection de 3,4 milliards de tonnes de déchets qui seront produits à l’horizon 2050. Le plus important pour nous, ce que 90 % de ces déchets produit dans dix pays africains en développement ne sont pas gérés. Le Sénégal ne fait pas exception… Pour ce qui est de la part des subventions, 1,39 % constitue la part du budget global de l’Etat pour une collecte intégrale au niveau national », a déclaré Basse Thiam Directeur général de la SONAGED.



Pour le ministre Aliou Ndoye, représentant du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow : « La présentation du plan stratégie du développement EKSINA 2023-2028 que vous venez de faire illustre la qualité de toute l’équipe de management, ces capacités d’action et de réflexion stratégique sous votre dynamique impulsion… Le plan EKSINA avec ces 55 projets structurants, 15 leviers prioritaires déclinant dans le cadre de 4 axes principaux, régulation et planification, développement durable et économie circulaire, performance organisationnelle, capital humain pour définir une véritable démarche proactive visant à renforcer les capacités et la valeur ajoutée des ressources humaines ».